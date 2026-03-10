Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики выступают с материалом, с которым будут давать концерты, участвовать в ТВ-проектах и масштабных фестивалях. Успей услышать их шутки первым. На площадке работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала стендап-шоу чтобы успеть сделать заказ. Расписание смотри по ссылке.
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