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Ночной стендап

Тринити
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ночь, стендап и много вкусного. На шоу «Ночной стендап» выступают только опытные стендап комики, резиденты различных стендап клубов, объединений Казани и других городов России. Ты услышишь новый материал, который комики готовят к сольным концертам, ТВ и интернет-проектам. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала стендап шоу чтобы успеть сделать заказ. Также купить билеты на стендап можно на месте при наличии свободных мест в зале. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише. Расписание смотри на сайте

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