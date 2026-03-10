Возраст 18+
Стендап
Про событие
Совершенно другие ощущения. В полной темноте твои рецепторы работают по другому, всё начинает работать более острее. Твой мозг будет воспринимать комедию ещё ярче. Опытные комики, резиденты Stand Up Club Kazan расскажут тебе свои лучшие шутки, а ты получишь новые ощущения от юмора в абсолютной темноте. По пт с 20:00
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