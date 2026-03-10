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Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самвел — самый харАктерный, остроумный и ироничный стендап-комик российской сцены выступит с сольным концертом. Ты можешь знать Самвела по таким проектам как «Standup» и «Открытый Микрофон» на ТНТ, шоу «Токсики», «CrowdWork» и многим другим медийным проектам. Но главное, Самвел доверит тебе то, что по истине сильно его беспокоит, раскроет все стороны семейной жизни и поделится своим четким мнением на вещи, которые так сильно всех волнуют.

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