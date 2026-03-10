На шоу выступают только опытные стендап-комики, резиденты различных стендап-клубов и объединений Казани и других городов России. Ты услышишь новый материал, который комики готовят к сольным концертам, ТВ и интернет-проектам. Успей услышать это первым. пт, сб, вс в 18:00