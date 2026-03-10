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Интимный стендап

Лёвен, улица Пушкина, 11

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а наоборот готов смеяться от души и узнавать в них себя. Максимально честный и точный юмор о том, чего много стесняются. На шоу «Интимный стендап» выступают только опытные стендап-комики, резиденты различных стендап-клубов, объединений Казани и других городов России. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала стендап шоу чтобы успеть сделать заказ. Также купить билеты на стендап можно на месте при наличии свободных мест в зале. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише.

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