Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам — иммерсивный формат, в котором ты не пассивный слушатель, а активный участник. Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой весёлой компанией, попутно узнают что-то новое о барах и барной культуре, не только со слов ведущего, а непосредственно на вкус или тактильно. За участие в этих активностях участники получают баллы, в финале награждение того, у кого их будет больше всего. Но как и всегда, всё же главное участие и неповторимый вайб. В билет включено: — Посещение 4 баров/клубов — Гид-ведущий — Приветственный шот в каждом баре — Барная игра — Призы для победителей — Фотографии на память Экскурсии проходят каждые пятницу и субботу в 20:00. Точное место встречи можно уточнить по указанному номеру.