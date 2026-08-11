Легендарная игра «Мафия» обретает на твоих глазах новую форму — теперь ты не просто играешь за столом, но и видишь, как на твоих глазах оживают персонажи игры и погружают тебя в свой мир, а твои решения влияют на развитие истории. Действия разворачиваются в доме могущественного мафиози Мичелли Кальто. Именно он приглашает тебя в свои владения, чтобы начать особую игру, полную тайн и интриг. Любовь, борьба, смех, драма, трагедия. Этот дом наполнен всеми чувствами и эмоциями. Почувствуй себя частью истории, быть может, у тебя самостоятельно получится найти ключ к ответу, над которым думают все герои?