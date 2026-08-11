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  1. Казань
  2. События

Отстань от себя

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 380₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Пластический спектакль, который позволит зрителю взглянуть на себя и других людей с точки зрения их уникальности. Тело каждого человека, как и сам человек, уникально. Но социум, семья, общество, строит вокруг него целое облако ожиданий. Здесь расскажут о том, как разные люди справляются с этим. Тело — уникальный сосуд, сам по себе ценный и неповторимый. Разная длина рук и ног, нос с горбинкой или широкие лодыжки — все это делает человека уникальным. Однако люди склонны не замечать свои особенности, и даже скрывать их. Все это происходит потому, что люди не привыкли прислушиваться к своему телу и часто позволяют другим вторгаться в его идентичность. Спектакль создан при участии театральной школы «инклюзион. казань».

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