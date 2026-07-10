Мистическая комедия по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. Сергей (молодой программист) принимает странный звонок от курьеров службы доставки, которые сообщают, что на его имя была отправлена посылка. Курьеры интересуются, удобно ли Сергею, если они будут у него в течении часа. Дав положительный ответ и не успев повесить трубку, Сергей слышит звонок в дверь. На пороге его дома появляются три курьера. Согласно телефонному договору, они намерены провести в квартире Сергея ровно один час и только после этого вручить посылку. Все попытки выставить курьеров за дверь терпят неудачу. Глупая ситуация стремительно становится странной, затем абсурдной, затем пугающей и наконец жуткой. На кону оказывается не только здравый смысл Сергея, но и его жизнь.