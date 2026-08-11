Вечер современного танца. Перформанс хореографа Ракеша Сукеша посвящён жестокой реальности системы найма кафала, которая регулирует отношения с трудовыми мигрантами в некоторых странах Западной Азии. Правозащитники называют эту систему современным рабством. Проект освещает тёмные стороны профессии трудовых мигрантов — насилие, смерть и самоубийства. Соединяя хореографию, жестокую статистику и эмоциональный сторителлинг, перформанс ставит перед зрителями вопросы: чья жизнь ценится? Чью боль признают, а чью — игнорируют? Эта работа призывает зрителя посмотреть в лицо неудобной правде и проявить солидарность с теми, у кого нет голоса.