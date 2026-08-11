ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Невидимые

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Вечер современного танца. Перформанс хореографа Ракеша Сукеша посвящён жестокой реальности системы найма кафала, которая регулирует отношения с трудовыми мигрантами в некоторых странах Западной Азии. Правозащитники называют эту систему современным рабством. Проект освещает тёмные стороны профессии трудовых мигрантов — насилие, смерть и самоубийства. Соединяя хореографию, жестокую статистику и эмоциональный сторителлинг, перформанс ставит перед зрителями вопросы: чья жизнь ценится? Чью боль признают, а чью — игнорируют? Эта работа призывает зрителя посмотреть в лицо неудобной правде и проявить солидарность с теми, у кого нет голоса.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Смерч
Смерч

от 195₽

по подписке
Комната 60
Комната 60
по подписке
Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой
Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста