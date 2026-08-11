ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Спектакли
Необычное

Про событие

Современный танец в серии перформативных вечеров «Кич». Эффект накопления Пластический спектакль Елизаветы Бронниковой и Камиллы Сабитовой. Девушка возвращается домой после свидания, но одно случайное воспоминание стирает границы реальности, превращая её квартиру в сложный психологический лабиринт. Спектакль-погружение в феномен триггера: как мимолетная фраза или образ могут мгновенно погрузить в прошлое. Праздник, который всегда с тобой Танцевальный перформанс Дамира Булатова. У каждого человека есть место, куда он возвращается, когда вокруг становится слишком тихо. Такое, где иногда достаточно одной спички, чтобы вспомнить, зачем продолжать.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Смерч
Смерч

от 195₽

по подписке
Комната 60
Комната 60
по подписке
Невидимые
Невидимые

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста