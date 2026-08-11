Современный танец в серии перформативных вечеров «Кич». Эффект накопления Пластический спектакль Елизаветы Бронниковой и Камиллы Сабитовой. Девушка возвращается домой после свидания, но одно случайное воспоминание стирает границы реальности, превращая её квартиру в сложный психологический лабиринт. Спектакль-погружение в феномен триггера: как мимолетная фраза или образ могут мгновенно погрузить в прошлое. Праздник, который всегда с тобой Танцевальный перформанс Дамира Булатова. У каждого человека есть место, куда он возвращается, когда вокруг становится слишком тихо. Такое, где иногда достаточно одной спички, чтобы вспомнить, зачем продолжать.