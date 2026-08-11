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Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

Ресторан Некрасов, улица Некрасова, 11Б

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Уже три поколения легендарное эпатажное шоу-кабаре «Флёр» будоражит воображение самых искушённых зрителей. Сегодня существование шоу под угрозой — внезапно пропала прима. Эта необратимая потеря влечёт за собой череду трудностей и неудач. Сплочённая команда экстравагантных героев отчаянно пытается спасти ситуацию. Всплывают давние обиды, неловко сказанные слова, интриги и даже преступление. Что поможет спасти шоу-кабаре «Флёр»? Кто окажется героем, способным изменить всё? В стоимость билета входит депозит 1500р и приветственный напиток.

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