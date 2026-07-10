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Ужин в темноте

Грааль, улица Баумана, 36

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Ужин в темноте это уникальный гастрономический проект. Концепция проста и гениальна: гости пробуют все семь курсов авторского меню с завязанными глазами. Отключая главный орган чувств — зрение, — участники вечера обостряют вкусовые рецепторы, чтобы по-настоящему пережить умами — ту самую глубину и насыщенность вкуса, которую так ценят в японской кулинарной традиции. Несколько сменяющих друг друга блюд и продуманное винно-коктейльное сопровождение превратят ужин в настоящее гастрономическое приключение. Без подсказок в виде красивой подачи и знакомых силуэтов ингредиентов каждый кусочек становится загадкой, а каждый глоток вина — открытием. Ты будешь заново знакомиться с текстурами, ароматами и вкусами, которые в обычной жизни остаются незамеченными за визуальным шумом. Это не просто ужин — это челлендж для твоих рецепторов и возможность услышать собственные ощущения.

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