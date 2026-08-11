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Маркет авторского мерча от интернет художниц и художников: стикеры, открытки, зины, артбуки, постеры, пины, шопперы, штуки ручной работы и многое другое. Более подробную информацию можно посмотреть у организатора: vk.com/smerch_market
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