Город Грехов: Дело Элизабет Блэквуд
улица Пушкина, 29А
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Игры
Спектакли
Необычное
Про событие
Это не просто спектакль. Это дело, которое поручили тебе. Новая авторская игра с иммерсивным сопровождением от актёров театра Даниила Миронова. Твоя задача раскрыть совершенное преступление и добраться до истины. Команды будут сражаться за улики и свидетельские показания, наблюдать за допросами, в которых каждое слово может быть как ключом, так и ложным следом. Оглянись: в полумраке бара за тобой наблюдают десятки глаз. Кто из этих улыбающихся лиц скрывает окровавленные руки? Расследуй. Ведь преступник может быть среди вас.
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