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Неоклассика

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Культовый проект «Неоклассика» даёт уникальный концерт Summer Mooved On во дворике бара «Ща». Музыка на стыке академических традиций и новаторских поисков. Лучшие произведения Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Джона Уильямса и Дзе Хисаиси. Одно из главных событий этого лета — неописуемо атмосферное выступление проекта «Неоклассика» в воскресенье вечером под открытым небом в богемно-уютном дворике «Ща». Абсолютно уникальный формат барной тусовки — неоклассическая музыка, свежий воздух, любимые напитки и красивые, интересные люди вокруг.

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