Шоу, на которое приходят не за фотками, а за смехом. Они шутят над тем, над чем обычно спорят. Про жизнь. Без фильтров. И очень смешно. Это не концерт по сценарию — это живое вечернее шоу, которое никогда не повторяется. Начало без ожидания опоздавших, а первые шутки — самые сильные. На сцене профессионалы: 1) опытный стендап ведущий и комик Ильмир Салихов. 2) Ильнар Шоги — стендап-комик, Ютуб-подкастер, иногда в образе своего альтер эго — Шоги Хайбуритто (см.в интернетах). Кроме них, в шоу участвуют приглашённые фрешманы и опытные комики, которые отобрали лучшее из нового материала специально для этого вечера. Именно здесь комики добивают проверенный новый материал, который потом разлетится по соцсетям и сольным концертам. Каждый вечер состав выступающих немного меняется — поэтому даже если ты уже был, следующее шоу будет другим. Приходи. Это отличный вариант для свидания, встречи с друзьями или просто чтобы закончить день громким смехом. Широкий бар и вкусная кухня. Сбор в 19:40. В 19:59 двери закрываются, потом пропустят только между выступлениями комиков. Пока остальные смотрят стендап в рилсах — ты смотришь вживую. Присутствует нецензурная лексика. Расписание выступлений смотри по кнопке «Купить билет».