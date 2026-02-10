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Placebo х MCR Трибьют

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

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Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Совместный двойной концерт профессиональных трибьют-групп из Петербурга: Трибьют Placebo от Picasso Blue — это большая программа из любимых хитов Placebo, мощное музыкальное исполнение и максимально приближенный к оригиналу вокал. Музыканты группы сами обожают творчество меланхоличных британцев и воссоздают его на своих концертах с уважением, любовью и вниманием к деталям. А группа Asleep or Dead погрузит зрителей в атмосферу концерта легендарных My Chemical Romance. Драйв, страсть, пронзительные вокальные партии и яростный инструментал — музыканты AOD уверенно передают вайб MCR, проходя в своем сете по всей дискографии группы.

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