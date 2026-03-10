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Werk

Казань, улица Габдуллы Тукая, 115к6

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Сайт: https://taplink.cc/werk_kazan Независимое музыкальное арт-пространство на территории бывшей мебельной фабрики в самом центре города. Концерты, вечеринки, выставки, маркеты - всему здесь найдётся время и место. Площадка открыта к разнообразным комбинациям: от электронных экспериментов до гитарных концертов.
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