Pussykiller — амбассадор небанального хитмейкинга и железобетонной юношеской наглости, за пару альбомов доказавший русской сцене сразу несколько вещей: трэп не обязательно должен быть тупым, самые лучшие хуки придумываются за пару минут, а для треков в топах не нужно ничего, кроме капельки таланта, расслабленного вайба и непреклонной веры в свое ослепительное сияние. Миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok — статистика скажет об этой музыке лучше любых критиков и маркетологов.