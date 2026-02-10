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One Vision Band

Korston Club Hotel
улица Николая Ершова, 1А

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от 1500₽ до 4500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Полвека со дня образования одной из самых популярных рок-групп в мире. Грандиозное шоу группы One Vision с симфоническим оркестром. Ты обязательно услышишь Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, Under Pressure, We Are the Champions, The Show Must go on — песни, вписанные золотыми буквами в историю музыки, суперхиты, любимые миллионами. One Vision — один из самых успешных исполнителей творчества группы Queen в России, виртуозные музыканты и настоящие фанаты культового коллектива. Концерт One Vision — настоящее путешествие во времени — в ту музыкальную эпоху, когда на мировой рок-сцене правил «Король» — Фредди Меркьюри. Шоу группы One Vision в сопровождении симфонического оркестра — потрясающая возможность снова услышать любимые хиты в уникальном исполнении. Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют.

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