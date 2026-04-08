Чёрное озеро — парк, совмещающий историю и современность. Культурная программа из образовательных и интеллектуальных мероприятий объединяет горожан в сердце города. Рядом с озером находятся павильоны. В летний сезон в них располагаются резиденты парка: кофейня «Ураган-Сарай»; прокат водно-спортивной техники «Клуб капитанов», независимый книжный магазин «Смена», магазин домашних цветов Green Market и магазин одежды Platforma. В зимний сезон здесь находится прокат коньков. Неподалёку от озера находится газон и возведён деревянный настил, на котором можно отдохнуть или поучаствовать в мероприятиях. Рядом амфитеатр и пергола, в которой размещены точки питания и на территории которой проходят различные мероприятия — маркеты, свопы и фестивали. В зимний период озеро превращается в городской каток, украшенный световыми инсталляциями. сайт — https://parkikazani.ru/park/park-chernoe-ozero/
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