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«Клик» фотостудия автопортрета

Казань, улица Вишневского, 59Ак1

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Автопортретная фотостудия Казани, которая завоёвывает любовь аудитории качественными кадрами и душевным сервисом. В «Клик» можно одновременно побыть моделью и фотографом, ведь все снимки ты делаешь сам, просто нажимая на кликер и позируя в зеркало! За 45 минут съёмки можно снять от 300 до 1000 кадров высокого качества. Все фотографии моментально отправляются после съёмки. Формат отлично подходит тем, кто стесняется фотографа или кому некомфортно сниматься в фотостудии. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 по предварительной записи. Адрес: Вишневского 59а к1, офис 102. Сайт фотостудии — www.klik-kzn.ru
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