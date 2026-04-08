Колокол — это гончарная мастерская, где каждый может стать творцом. Студия проводит: Тематические мастер-классы — от кружки до подсвечника маяка; Гончарные курсы — от самой простой формы до чайников и экспериментальных обжигов; Праздники — в кругу самых любимых с мастер-классом и вкусным столом; Гончарные свидания — романтичные до мурашек со сладким послевкусием; Индивидуальные занятия — камерные и особенные, где возможно всё. Режим работы: пн-пт 12.00 - 20:00 сб-вс 10.00 - 18.00 Сайт — https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkzn.kolokol.school&cc_key=
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