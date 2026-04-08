  1. Казань
  2. Места
  3. Места

Гончарная школа «Колокол»

Казань, улица Островского, 9/3

Телефон

ВКонтакте

Колокол — это гончарная мастерская, где каждый может стать творцом. Студия проводит: Тематические мастер-классы — от кружки до подсвечника маяка; Гончарные курсы — от самой простой формы до чайников и экспериментальных обжигов; Праздники — в кругу самых любимых с мастер-классом и вкусным столом; Гончарные свидания — романтичные до мурашек со сладким послевкусием; Индивидуальные занятия — камерные и особенные, где возможно всё. Режим работы: пн-пт 12.00 - 20:00 сб-вс 10.00 - 18.00 Сайт — https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkzn.kolokol.school&cc_key=
Карта места...

Ещё места в городе Казань

Московский рынок

улица Шамиля Усманова, 1
Карточка

Мойчай

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

Парк «Чёрное озеро»

парк Чёрное озеро
Карточка

Гончарная школа «Колокол»

улица Островского, 9/3
Карточка

«Клик» фотостудия автопортрета

улица Вишневского, 59Ак1
Карточка

Шанти

улица Чернышевского, 28
Карточка

Reborn

Право-Булачная улица, 29
Карточка

Национальная библиотека Республики Татарстан

улица Пушкина, 86
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста