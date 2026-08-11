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Пиковая дама

Некрасов, улица Некрасова, 11Б

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, по мотивам одноимённой мистической повести Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой Германн любитель карточных игр, узнаёт о существовании беспроигрышной комбинации из трех карт. Лёгкие деньги манят героя, он задумывает выведать секрет у его носительницы — старой графини. Увенчаются ли успехом поиски секрета трех карт? Как сложится любовная история героев? И кем из героев окажешься ты? Иммерсивный театр — формат, когда зритель полностью погружается в процесс атмосферу и возможно сам становится участником представления. Внимание: действие разворачиваются поочередно на двух этажах здания, спектакль-променад. Начало на первом этаже. Организатор предупреждает, что в спектакле не предусмотрены посадочные места. Иммерсивный формат спектакля позволяет перемещаться по площадке, взаимодействовать с актёрами.

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