Мультимедийный концерт Московского ансамбля современной музыки, где объединяется кино, видеоарт и электроакустика. Московский ансамбль современной музыки представит сочинения, в которых ритм кадра и ритм звука не просто синхронизированы, а образуют единую драматургию, в которой каждое звуковое событие, шум и пауза точно отвечают авторской идее. Электронная обработка расширяет звуковую палитру ансамбля, позволяя выйти за пределы традиционного инструментария и приблизиться к самой природе кинематографического образа. Приходи и получай опыт синестезии, где зрение и слух работают вместе: после этого вечера ты иначе почувствуешь и кино, и современную музыку.