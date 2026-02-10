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Синестезия лаб

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Мультимедийный концерт Московского ансамбля современной музыки, где объединяется кино, видеоарт и электроакустика. Московский ансамбль современной музыки представит сочинения, в которых ритм кадра и ритм звука не просто синхронизированы, а образуют единую драматургию, в которой каждое звуковое событие, шум и пауза точно отвечают авторской идее. Электронная обработка расширяет звуковую палитру ансамбля, позволяя выйти за пределы традиционного инструментария и приблизиться к самой природе кинематографического образа. Приходи и получай опыт синестезии, где зрение и слух работают вместе: после этого вечера ты иначе почувствуешь и кино, и современную музыку.

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