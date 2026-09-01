Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой

Современный танец в серии перформативных вечеров «Кич». Эффект накопления Пластический спектакль Елизаветы Бронниковой и Камиллы Сабитовой. Девушка возвращается домой после свидания, но одно случай...