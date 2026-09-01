Сайт: https://monkazan.ru/ MON — это театральная площадка в Казани и ее команда, развивающие местное сообщество художников и зрителей, которых они тоже считают художниками, через кросс-жанровые спектакли местных и приглашенных авторов, лаборатории, центр современной драматургии, образовательную программу.
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Отстань от себя
Пластический спектакль, который позволит зрителю взглянуть на себя и других люде...
от 380₽
Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой
Современный танец в серии перформативных вечеров «Кич». Эффект накопления Пластический спектакль Елизаветы Бронниковой и Камиллы Сабитовой. Девушка возвращается домой после свидания, но одно случай...