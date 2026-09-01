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MON

Казань, улица Пушкина, 86

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Сайт: https://monkazan.ru/ MON — это театральная площадка в Казани и ее команда, развивающие местное сообщество художников и зрителей, которых они тоже считают художниками, через кросс-жанровые спектакли местных и приглашенных авторов, лаборатории, центр современной драматургии, образовательную программу.
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