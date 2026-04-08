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ТГАТ им. Г. Камала (Новое здание)

Казань, улица Хади Такташа, 74

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Татарский Академический Театр Галиасгара Камала — первый в России татарский театр, который ведёт свою историю с 1906 года. В 2025 году для широкой публики было открыто новое здание театра Камала на набережной озера Кабан. Здание поражает своей футуристичной архитектурой и его уже успели прозвать «ледяным цветком». В новом театре расположено три зала, два из которых трансформеры. Универсальность и многофункциональность залов позволяет использовать их для мероприятий разных форматов, будь то спектакли, концерты, лекции или перформансы. Режим работы: пн—вс 11:00—19:30 Касса 8 (843) 293 03 74 Сайт — https://kamalteatr.ru/contacts/contacts/
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