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Валентины

Адонис, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 650₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Мультимедийный трагифарс в одном действии. Жили-были Валентин и Валентина. А ещё жила Катя. И все они жили, жили, ни о чëм таком не думали, И вдруг, в один прекрасный день, с ними случилась любовь. Никто из них этого не хотел, просто так случилось, и всë. Из-за любви стали убивать друг друга, глаза выкалывать, яды в вина подсыпать, бомбы изобретать, города захватывать, детей уничтожать, политикой интересоваться, футбол смотреть, пьянство началось и все остальное. Всё, что началось, всё началось только из-за любви. Это мультимедийный спектакль. В качестве декораций используется компьютерная анимация художника Сергея Краснова.

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