Мультимедийный трагифарс в одном действии. Жили-были Валентин и Валентина. А ещё жила Катя. И все они жили, жили, ни о чëм таком не думали, И вдруг, в один прекрасный день, с ними случилась любовь. Никто из них этого не хотел, просто так случилось, и всë. Из-за любви стали убивать друг друга, глаза выкалывать, яды в вина подсыпать, бомбы изобретать, города захватывать, детей уничтожать, политикой интересоваться, футбол смотреть, пьянство началось и все остальное. Всё, что началось, всё началось только из-за любви. Это мультимедийный спектакль. В качестве декораций используется компьютерная анимация художника Сергея Краснова.