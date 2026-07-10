Танцевальный перформанс Марселя и Марии Нуриевых. Связи возникают и распадаются, вторя ритму узоров внутри замкнутого пространства ковра. Звуки наполняют пространство волнами вибраций. Тела оставляют тени и невидимые орнаменты в пустоте. Связи возникают и распадаются, вторя ритму узоров внутри замкнутого пространства ковра. Звуки наполняют пространство волнами вибраций. Тела оставляют тени и невидимые орнаменты в пустоте. Слово «Дор» в переводе с тувинского языка означает: 1) почётное место в юрте (напротив входа) 2) сторону, противоположную фасаду