«Э-моция. Эпизоды» — спектакль воспоминание, который собирает внутри себя любимые сцены из спектаклей за 10 лет, воспоминания актёров, и творческие сюрпризы. У зрителей также будет возможность рассказать о моментах, которые связывают их с Творческой инклюзивной студией «Э-моция». На спектакле ждут всех, и тех, кто уже успел полюбить театр «Э-моция», и тех, для кого это будет первое знакомство с творчеством коллектива. Творческая инклюзивная студии «Э-моция» победитель Международных и Всероссийских театральных фестивалей, конкурса «Доброволец России», показы спектаклей студии прошли более, чем в 27 городах России. Студия объединяет людей с инвалидностью и без, формирует культуру инклюзии.