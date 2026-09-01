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Тётенька

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Она потерялась. В пустом поле, где кончается реальность. Лидия Петровна женщина из КБ, привыкшая к чертежам и строгим линиям, оказалась там, где эти линии исчезают. Здесь время течёт иначе. И тогда появляется Тётенька. Она говорит странные вещи. Она знает то, чего Лидия боится больше всего. Их разговор — медленное погружение в воду. Без резких движений. Без спасательного круга. Статичный, почти неподвижный спектакль-размышление об одиночестве, страхе смерти и хрупкости реальности. Русская народная галлюцинация, вдохновлённая пьесой Нины Садур «Чудная баба». Неподвижная. Пронзительная.

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