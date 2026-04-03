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Луманзе / Снегурочка

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

от 380₽ до 700₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Магический спектакль по тексту Дениса Осокина от Анемонового театра и встреча с автором. В спектакле звучат тексты поэта Весы Сергеева и писателя Аиста Сергеева — отца и сына — оба из костромской земли. Пишут они по-русски. Считают себя представителями летописного племени меря… Давным-давно, уже множество веков назад, меряне, растворившись среди восточных славян, переселились внутрь современных русских. Мерянский язык как цельный живой организм в физическом мире утрачен. Но сохранилась богатая таинственная топонимика, археология, физические и пластические черты. Меря есть. Есть и Аист с Весой. Полупрозрачные, не ведающие Границ… Два действующих представителя мерянской литературы. К их появлению на свет имеет прямое отношение писатель Денис Осокин. Это спектакль о вечной встрече и вечном расставании, о Нескучании, о любви к зиме, о любви к весне и её приходу, о таянии снега, о половодье, о реках и волшебстве, о Непрощании, даже когда прощаются.

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