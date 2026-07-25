Как устроена татарская мечеть? Как формировалась её архитектура? Погрузишься в историю архитектуры на экскурсии по старинным мечетям Казани. Ты познакомишься с мусульманскими храмами XVIII-XIX веков и узнаешь, в каких стилях возводились мечети и что оказывало влияние на их архитектуру. Также тебя ждёт посещение мечети, где разберёшься в её планировке и основных элементах интерьера. А ещё в рамках акции от кафе «Ист» все посетители экскурсии получают чашечку турецкого чая. В день экскурсии загляни в кофейню «Ист» (ул. Шигабутдина Марджани, 18), покажи баристе свой билет и получите чай в подарок. На экскурсии ты увидишь и узнаешь: - Шесть из сохранившихся 11 старинных мечетей (Нурулла, Галеевская, Голубая, Бурнаевская, Апанаевская, Марджани) - Молельные залы 2 мечетей: изразцы интерьера, барочную лепнину, кафедру для проповедей и узнаешь зачем нужно электронное табло внутри мечети, шамаили - Услышишь азан, призыв на молитву - Кто заказывал и проектировал татарские мечети - В чём отличие татарской мечети от большинства мечетей мусульманского мира - Как на примере мечетей отличать архитектурные стили и замечать умелое вплетение татарского колорита в архитектуру. Начало экскурсии: ул. Московская 57/13, в магазине «Дом чая и кофе» Конец экскурсии: у мечети Марджани, рядом с озером Кабан. Организационные моменты: - Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. - Узнаешь гида по белой табличке с надписью «Казань глазами инженера». - Экскурсия проходит на улице, предполагается заход в две мечети. Между мечетями предусмотрены пешеходные переходы. Пожалуйста, одевайся по погоде. - При посещении мечети нужно будет снять обувь, поэтому наличие носков на ногах обязательно. Женщины при входе в мечеть должны покрыть голову платком, максимально закрыв волосы, оголенные части тела также должны быть закрыты: юбка ниже колен, рукав ниже локтя, закрытое декольте. В холодное время года дозволяется посещение мечети в шапке. В широких брюках женщины допускаются, обтягивающие брюки должны быть покрыты. - Мужчины допускаются в мечеть в брюках и рубашке или свитере. Если в шортах, то они должны быть ниже колен; если в футболке, то с рукавами (необязательно длинными). - При посещении мечети приветствуется оставить милостыню (садака). Для этого установлен специальный ящик с надписью «Садака на содержание мечети». Продолжительность: 1,5-2 часа Ближайшие даты: 25 июля 10:00 9 августа 13:00 29 августа 13:00