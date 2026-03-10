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Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

Галерея современного искусства БИЗON
улица Пушкина, 20

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 0+

Про событие

История искусства — это не только летопись созидания, но и драматический триллер о преступлениях. Лекция искусствоведа и арт-блогера Виктора Сидорова — путешествие по тёмной стороне мира прекрасного. Поговоришь о том, как гениальных фальсификаторах, создававших невероятно правдоподобные «новые Вермееры», и о том, как дерзкое похищение «Моны Лизы» из Лувра сделало портрет госпожи Лизы дель Джокондо главной арт-звездой планеты. Узнаешь какую травму пережила «Даная» Рембрандта, облитая кислотой в Эрмитаже и как отечественные реставраторы совершили подвиг, потеряв остроту своего зрения. Восстановишь хронику нападений на полотно Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и вспомним самые последние громкие похищения из музеев мира.

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