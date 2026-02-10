Фестиваль про урожай, еду, музыку и всё то, за что любят начало осени. Будут фермеры со свежими овощами и фруктами, осенний маркет, уличная еда от резидентов рынка и музыка. А ещё — конкурс самых странных овощей: с характером, неожиданной формы. Даты: 12 и 13 сентября с 10:00 до 20:00