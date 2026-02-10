ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Очень! Осень

Московский рынок
улица Шамиля Усманова, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль про урожай, еду, музыку и всё то, за что любят начало осени. Будут фермеры со свежими овощами и фруктами, осенний маркет, уличная еда от резидентов рынка и музыка. А ещё — конкурс самых странных овощей: с характером, неожиданной формы. Даты: 12 и 13 сентября с 10:00 до 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста