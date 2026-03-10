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Татарские серёжки

Тайны Сююмбике, Кремлёвская улица, 11

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Украшение с историей — созданное твоими руками Что тебя ждёт: — Экскурсия по музею — Живые истории, символы и значения деталей — Чаепитие в уютной атмосфере — Мастер-класс по созданию серёжек — ты уйдёшь с готовой работой, сделанной своими руками — Все расходные материалы включены

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