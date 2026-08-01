Экскурсия с посещением настоящей юрты. Увидишь мечети XVIII века, купеческие дома, озеро Кабан и устроишь чаепитие в настоящей тюркской юрте. Старая Татарская слобода — архитектурный ансамбль на берегу озера Кабан и протоки Булак. Слобода сохранила уникальную планировку — регулярную сетку улиц, закреплённую ещё в XVIII веке, а также каменные мечети екатерининской эпохи и деревянные особняки в духе модерна. Здесь соседствуют классицизм и эклектика, арабская вязь и античный ордер. Ты пройдёшь по этим улицам и увидишь, как жизнь, торговля, научные открытия и другие занятия людей отражались в архитектуре. А завершишь путешествие в тюркской юрте за чашкой чая и чак-чаком домашнего производства. Во время экскурсии ты увидишь: — Дом Шамиля — сказочный замок в центре Татарской слободы, построенный для дочери купца-миллионера и сына имама Шамиля; — Апанаевскую мечеть в стиле барокко с восточными сталактитами; — Усадьбы Юнусовых, Бурнаевых и Апанаевых — семей, на чьи деньги строились мечети и содержались приюты; — Юнусовскую площадь — уникальное общественное пространство, разделённое на четыре сада; — Современную набережную озера Кабан. А ещё ты узнаешь: — кого можно было встретить в Саду Любви, а кого — в Саду Печали; — как визит Екатерины II определил развитие слободы; — зачем татарские купцы строили каменно-деревянные дома; — как татарский орнамент обогатил архитектурный язык классицизма, барокко, эклектики и модерна; — как советская эпоха изменила облик слободы и с какими дилеммами столкнулись реставраторы в XXI веке. Продолжительность: 2 часа 15 минут — 2 часа 30 минут Где начинается: Юнусовская площадь, сад Печали Где заканчивается: Юрта Тамырлар (ул. Каюма Насыри, 38) Ближайшие даты: 1 августа 13:00 16 августа 13:00 29 августа 13:00