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Экстатический танец

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

Экстатический танец — это свободный танец без слов и оценок. Пространство для самовыражения, где каждый участник сам выбирает степень вовлечённости. О ведущем: Алексей Кузьмин — диджей, музыкант и преподаватель осознанного движения с 16-летним стажем. Член международной ассоциации ICMTA, автор практики «Heart in Motion». В своих выступлениях Алексей сочетает электронные сеты с живой игрой на флейте, создавая многогранное звуковое пространство. Опыт и специальная подготовка не требуются.

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