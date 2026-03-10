Экстатический танец — это свободный танец без слов и оценок. Пространство для самовыражения, где каждый участник сам выбирает степень вовлечённости. О ведущем: Алексей Кузьмин — диджей, музыкант и преподаватель осознанного движения с 16-летним стажем. Член международной ассоциации ICMTA, автор практики «Heart in Motion». В своих выступлениях Алексей сочетает электронные сеты с живой игрой на флейте, создавая многогранное звуковое пространство. Опыт и специальная подготовка не требуются.