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Архитектура XX века в Московском районе

Культурный центр «Московский»
улица Академика Королёва, 47, фойе

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На примере сталинок, хрущёвок и брежневок ты увидишь, как развивалось строительство в советские годы, проверишь пару стереотипов и попробуешь найти красоту в спальном районе. Об уникальной архитектурной композиции расскажут на примере лабаза Московского рынка. Во время экскурсии ты увидишь: — Посёлки рабочих и инженеров; — Самую высокую жилую сталинку Казани; — Примеры монументального искусства; — Обновлённое здание Московского рынка, его мозаичные панно и ковровую дорожку с традиционным орнаментом. А ещё ты узнаешь: — Что влияло на отношение к архитектуре в двадцатом веке; — Где начиналась «Новая Казань»; — Как жили, работали и отдыхали первые жители Московского района; — Как Московский рынок повлиял на развитие района и культуры города в целом. Организационные моменты: Экскурсия проходит на улице. Одевайся по погоде, надевай удобную обувь. В ходе экскурсии запланирован перерыв на чай и кофе; гостей на рынке ждёт комплимент в виде чая и угощения от локальной команды и продавцов. Место сбора: ул. Академика Королева, 47 (в фойе ДК «Московский»). Продолжительность: 2-2,5 часа. Ближайшие даты: 2 августа 12:00 30 августа 12:00

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