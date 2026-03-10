ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Паша Козырев: сольный концерт

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 690₽ до 990₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Паша Козырев — популярный комик, с более чем 20 млн просмотров на ютуб, участник ТВ проекта «Взрослые люди». Весь концерт Паши — это собственный жизненный опыт, через призму стендап-комедии. Ему 35 лет, а значит этого опыта много. Паша — это комик с большой и постоянно растущей аудиторией в соцсетях. Час доброй и приятной комедии.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста