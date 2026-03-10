Паша Козырев — популярный комик, с более чем 20 млн просмотров на ютуб, участник ТВ проекта «Взрослые люди». Весь концерт Паши — это собственный жизненный опыт, через призму стендап-комедии. Ему 35 лет, а значит этого опыта много. Паша — это комик с большой и постоянно растущей аудиторией в соцсетях. Час доброй и приятной комедии.