Паша Козырев: сольный концерт
Университетская улица, 14А
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от 690₽ до 990₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Паша Козырев — популярный комик, с более чем 20 млн просмотров на ютуб, участник ТВ проекта «Взрослые люди». Весь концерт Паши — это собственный жизненный опыт, через призму стендап-комедии. Ему 35 лет, а значит этого опыта много. Паша — это комик с большой и постоянно растущей аудиторией в соцсетях. Час доброй и приятной комедии.
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