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Галерея современного искусства БИЗON

Казань, улица Пушкина, 20

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Сайт: https://bizon.gallery/ Частная галерея БИЗОN предлагает зрителю современное искусство во всем его многообразии и неоднозначности. Настоящая точка притяжения для всех, кого волнует и притягивает художественное переосмысление действительности. Пространство галереи часто служит площадкой для паблик-токов, встреч с авторами и лекций. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00
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