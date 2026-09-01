Сайт: https://bizon.gallery/ Частная галерея БИЗОN предлагает зрителю современное искусство во всем его многообразии и неоднозначности. Настоящая точка притяжения для всех, кого волнует и притягивает художественное переосмысление действительности. Пространство галереи часто служит площадкой для паблик-токов, встреч с авторами и лекций. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00
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