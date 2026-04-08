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«Окно» на Кави Наджми

Казань, улица Кави Наджми, 9/6

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Галерея современного искусства «Окно» — это территория интеллектуальных открытий. Галерея находится в историческом особняке Сапугольцева. Концепция галереи - постоянно действующая выставка-продажа работ художников Татарстана и Казани, а также проведение ярких выставок художников России и зарубежья. Это место проведения тематических литературно-художественных вечеров, творческих встреч, частных арт-проектов, художественных мастер-классов для детей и взрослых. Территория интеллектуальных открытий галерея «Окно» Адрес: ул. Кави Наджми, 9 (вход по лестнице со стороны ул. Профсоюзная или со стороны ул. Рахматуллина) Режим работы: вт-вс — 12:00 - 19:00
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