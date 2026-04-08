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Хазинэ

Казань, территория Кремль, 12

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В настоящее время в экспозиции выставляются произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры, созданные художниками Казани, Казанской губернии, Республики Татарстан в XIX–XXI вв. Здесь также можно увидеть произведения советского изобразительного искусства. В галерее «Хазине», кроме постоянно действующих экспозиций, можно увидеть тематические и персональные выставки художников Татарстана, других регионов России и зарубежья. Режим работы: понедельник — выходной день. вт-ср, пт-вс — с 10:00 до 18:00 (касса закрывается в 17.30) чт — с 11:00 до 20:00 (касса закрывается в 19:30)
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