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Условные обозначения

Галерея современного искусства БИЗON
улица Пушкина, 20

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Завершение:

300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Художники Дмитрий Коротаев и Сергей Максимов в проекте «Условные обозначения» сосредоточены на лаконичных визуальных символах, в которых передают сложный человеческий опыт. Известный казанский фотограф Максимов предстаёт в новой для себя ипостаси — он нашёл уникальную технику, размещая деревянные фигурки на своеобразных зелёных «холстах», поверхность которых напоминает школьную доску. Через антропоморфные фигуры ангелов он раскрывает целый спектр вечных вопросов о жизни и смерти. Яркий представитель ижевской «уличной волны» современного искусства Коротаев изучает чудеса повседневности. Он обращается к самым обычным предметам — спутанным наушникам, старым ботинкам, советским обоям — и наделяет их почти сверхъестественным значением. В его произведениях знакомые вещи перестают быть незаметными и становятся носителями памяти, привычек и личных историй. Режим работы: ВТ-ВС: с 12:00 до 20:00

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