Некоторые философы полагают, что отчуждение человека от своей сущности преодолимо лишь через возвращение к «естественной среде обитания». На определённом этапе истории он перестанет видеть в природе внешний объект и воссоединится с ней как со своим неорганическим телом. Это возвращение — не откат к дикости, а синтез: высокие технологии и опыт цивилизации растворяются в обновлённой экосистеме. Природа становится пространством осознанного сотворчества. Художественный мир Виктора Норкина — воплощённая утопия такого возвращения. Человек здесь не отделён от мира гранью эго, а растворён в его тёплых объятиях. Персонажи — ангелы с кроткими взорами, рыбы в густом воздухе, таинственный герой в нелепой шапочке — словно пришельцы из будущего, где биологическое слилось с магическим. Норкин предвосхищает этап эволюции, когда откроются иные органы чувств: цвет воспримется как звук, а от бабочек и цветов будут исходить эманации радости. Чувственность выходит за пределы пяти привычных каналов, превращаясь в тотальную эмпатию ко всему живому. Творчество Норкина вызывает ассоциации с символизмом и сюрреализмом, но лишено их холодности и надлома. В отличие от Дали или Миро, его мир искренен и безопасен. Если сюрреалисты исследовали кошмары подсознания, то Норкин фиксирует светлые грёзы и тихие озарения. Он ищет визуальный язык для состояния души, где человек обретает покой и признаёт себя частью космоса и природы. «Квантовый Эдем» — образ рая не в прошлом и не где-то далеко, а как одна из возможных версий реальности: хрупкая, изменчивая, зависящая от нашего взгляда. Подобно квантовому миру, где сосуществуют разные состояния, выставка предлагает множество вариантов гармоничного будущего. Эдем не потерян — он ждёт, когда мы сделаем его реальным. Режим работы: ВТ-ВС: с 12:00 до 20:00