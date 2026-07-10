Ироничная пьеса об эвтаназии, в которой всё предельно конкретно: договор, подпись, процедура. Но за этой ясностью — главный сбой: жизнь и смерть не укладываются в форму. Герои стоят по разные стороны решения, и их встреча — это точка, где заканчиваются аргументы и начинается личный выбор. Кто имеет право нажать на выключатель? Врач? Пациент? Или никто? Читка про-группы по пьесе Лукаса Берфуса