Путешествие Алисы в Швейцарию
улица Мусы Джалиля, 7
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Ироничная пьеса об эвтаназии, в которой всё предельно конкретно: договор, подпись, процедура. Но за этой ясностью — главный сбой: жизнь и смерть не укладываются в форму. Герои стоят по разные стороны решения, и их встреча — это точка, где заканчиваются аргументы и начинается личный выбор. Кто имеет право нажать на выключатель? Врач? Пациент? Или никто? Читка про-группы по пьесе Лукаса Берфуса
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