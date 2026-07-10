Два перформанса за один вечер. Саша Рудик размышляет через танец о воде как стихии, материи и теле. Мария и Марсель Нуриевы фиксируют состояние, когда время замедляется, а внимание становится чутким к изменениям вокруг. Вода Саша обратилась к идее воды как информационного источника. Когда-то давно её вдохновила лекция учёного Сергея Лазарева, в которой он рассказал, что вода обладает сознанием и памятью. Как много она хранит… Мифы о воде и скрытые в образах послания, которые они нам, современным людям, отправляют, чтобы мы вступали в диалог со стихиями. Вода как сущность, как стихия, как материя и тело. Из всей многослойности тем, которые есть в спектакле, она не станет выбирать ту, которую хотела бы, чтобы ты увидел. Для неё важно, что на протяжении определённого времени тебя будет обволакивать атмосфера, создаваемая телом и движением. Каждый сможет сделать выбор как зритель — как смотреть и что почувствовать. Само название работы создаёт зрителю поле для воображения и возможность раскрыть смыслы, актуальные для каждого индивидуально. Спектакль современного танца Саши Рудик. Ожидание Время замедляется. Внимание становится чутким к изменениям вокруг. Название «Кoty» в татарском языке соединяет два значения — «ожидание» и «стадо». В центре внимания — первое: ожидание как состояние, где время замедляется, а внимание обостряется к едва уловимым изменениям. Второе значение проникает в процесс как ускользающее ощущение — мысль на периферии, которая движется рядом, возвращается, но не оформляется. Так оба смысла существуют одновременно: один осознанный, другой почти неуловимый. Между ними — пространство ожидания, где смысл ещё не назван, движение не завершено, а звук, тело и время ждут друг друга. Музыка Сугдера Лудупа — не сопровождение, а самостоятельный участник, удерживающий состояние между появлением и исчезновением, индивидуальным и коллективным, видимым и только проявляющимся. Танцевальный перформанс Марии и Марселя Нуриевы.