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147

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 380₽ до 1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Героиня спектакля Радмила пытается найти любовь в эпоху приложений для знакомств и соцсетей. Как меняются отношения между людьми и восприятие себя? Что такое сегодня «твой человек»? Нужно ли вообще искать себе пару? Истории из книги Радмилы Хаковой «147 свиданий» обретают новое прочтение в спектакле. Режиссеры Ксения Шачнева и Дарья Андреева смешивают настоящий и виртуальный мир. Вместе с актрисой Анастасией Радвогиной ты не перечитаешь, а проживёшь книгу, а тема любви и отношений раскроется по-новому.

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