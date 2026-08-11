Героиня спектакля Радмила пытается найти любовь в эпоху приложений для знакомств и соцсетей. Как меняются отношения между людьми и восприятие себя? Что такое сегодня «твой человек»? Нужно ли вообще искать себе пару? Истории из книги Радмилы Хаковой «147 свиданий» обретают новое прочтение в спектакле. Режиссеры Ксения Шачнева и Дарья Андреева смешивают настоящий и виртуальный мир. Вместе с актрисой Анастасией Радвогиной ты не перечитаешь, а проживёшь книгу, а тема любви и отношений раскроется по-новому.